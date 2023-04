Progetto di educazione digitale “Patente Smartphone” giovedì a Bologna il primo di tre incontri

Prosegue la seconda edizione del progetto Patente Smartphone, organizzato dal Comune per promuovere l’uso consapevole dello smartphone tra i giovanissimi e gli adulti. Il progetto prevede un percorso formativo che si svolge in parallelo sia per gli adulti che per i bambini di quarta e quinta della scuola Primaria e delle classi prime della scuola Secondaria di primo grado.

Giovedì 13 aprile, nella sala consiliare del quartiere Savena, in via Faenza 4, si terrà la prima di tre formazioni dedicate agli adulti. Mercoledì 3 maggio, nella sala Falcone Borsellino di via Battindarno 123, il secondo incontro al Borgo Panigale-Reno. Si chiude mercoledì 17 maggio, al San Donato-San Vitale, nella sala consiliare di via dello Scalo 21. Gli incontri si terranno in presenza, dalle 20.30 alle 22, e sono aperti su registrazione, dal link alla pagina: https://flashgiovani.it/patente-smartphone-seconda-edizione-2023

Le formazioni sono tenute da: Laura Lecchi, avvocata, esperta in Diritto delle tecnologie digitali e data protection e tutor a contratto in Diritto dell’Informatica nella Facoltà di Ingegneria di Unibo; Claudia Parisini, pedagogista, vicepresidente e responsabile del settore socio educativo della Società cooperativa sociale IT2; Giorgio Antoniazzi e Antonio Tancredi, psicologi della Società cooperativa sociale IT2.

I percorsi di formazione terminano con una autovalutazione delle competenze da svolgersi online, superata la prova si potrà conseguire la Patente Smartphone, che verrà consegnata il 28 maggio nell’ambito dei festeggiamenti per la Giornata mondiale del gioco.

ll progetto Patente Smartphone è curato dall’ufficio Giovani dell’area Educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna e co-progettato con la Società cooperativa sociale IT2. Quest’anno hanno aderito per la prima volta gli Istituti Comprensivi 5 e 13, mentre continua il percorso cominciato l’anno scorso l’Istituto Comprensivo 4, per un totale di 26 classi e circa 600 bambini.

Per info:

https://flashgiovani.it/patente-smartphone

patentesmartphone@comune.bologna.it