Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 12 aprile 2023

Nuvolosità variabile, più compatta a ridosso dei rilievi e in intensificazione nel pomeriggio a partire dal settore occidentale dove dalla sera potrà essere associata a deboli precipitazioni. Temperature minime in aumento, con valori tra 7 e 10 gradi. Massime in lieve calo con valori attorno a 19/20 gradi sulle pianure centro-occidentali e tra i 15/18 gradi sulla Romagna. Venti deboli sud-occidentali sui rilievi, tendenti a rinforzare nella sera; deboli orientali sulle zone di pianura e sud-orientali lungo la costa. Mare poco mosso, con temporaneo aumento del moto ondoso dalla serata.