La Ciclofesta fa tappa a San Felice sul Panaro

La Ciclofesta, la festa alla Ciclovia del Sole, fa tappa sabato 15 aprile anche a San Felice sul Panaro. Il ritrovo è in piazza Ettore Piva (piazza del Mercato) alle 10, da dove si partirà alla scoperta del territorio cittadino. Una volta parcheggiate le biciclette in un’area attrezzata e custodita, avrà inizio il percorso per le vie e i monumenti del centro storico in collaborazione con il Gruppo Studi Bassa Modenese. Alle 12.30 in bici verso Medipark, presso Vivai Mediplants, per un momento di ristoro con degustazione a pagamento di prodotti tipici locali. Alle 15 ci sarà la visita guidata al Bosco Angelo Tomasini e alla fattoria didattica di Medipark. Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: Giorgio Bocchi (334/6081764), giorgio.bocchi@comunesanfelice.net