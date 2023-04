Ippodromo, trovata la soluzione per la riapertura del cancello di accesso alle scuole Acri di Bologna

Il concessionario della sala Bingo HippoDome ha comunicato al Comune di aver iniziato i lavori per realizzare gli interventi necessari a rendere compatibili le distanze tra l’accesso alla sala Bingo e i punti sensibili previsti dalla normativa contro la ludopatia.

L’avvio dei lavori consente allo Sportello unico attività produttive del Comune di autorizzare, da oggi e per un periodo di 6 mesi, la riapertura del cancello su via dell’Arcoveggio.

In questo modo, in attesa dell’ultimazione dei lavori, la situazione tornerà ad essere quella precedente alla recente chiusura del cancello, che impediva l’accesso a genitori e alunni delle scuole Acri e ai cittadini interessati ad attraversare l’area dell’Ippodromo.

“Un ringraziamento va a tutte le persone, del Comune di Bologna e di HippoDome, che hanno lavorato con grande competenza per arrivare ad una soluzione in un quadro giuridico complesso – è il commento dell’assessore alla Scuola Daniele Ara -. L’attenzione per le scuole e la mobilità attorno ad esse si conferma una priorità per la nostra Amministrazione”.

“La riapertura del cancello – spiega la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni – per ripristinare la fruizione di questo spazio pubblico in ottica di mobilità e vivibilità sostenibile per la popolazione scolastica e per i cittadini di Navile, è stato da subito e da sempre l’obiettivo del Quartiere. Continueremo a lavorare per questo”.