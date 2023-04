Incendio Mirandola: scompiglio ma nessun contuso, ferito o ustionato

Come noto, la scorsa notte un incendio – divampato in un complesso residenziale in via Focherini a Mirandola – ha creato panico e causato danni allo stabile (ancora da quantificare). Un brutto spavento, alimentato dalla grigia colonna di fumo che ha invaso nel cuore della notte tutti il vano scale.

Grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia di Stato e successivamente di Vigili del Fuoco, Polizia Locale e operatori del 118, è stato possibile fornire immediato aiuto ai residenti che, preoccupati, si erano rifugiati si balconi delle rispettive abitazioni; due di loro hanno preferito recarsi al Pronto Soccorso per sostenere accertamenti, preoccupati dall’inalazione di fumo. Uno spiacevole episodio, per il quale tuttavia non si riscontrano contusi, feriti e/o ustionati.

Questa mattina, il Sindaco Alberto Greco si è recato personalmente in Via Focherini per un sopralluogo ed una verifica dei danni causati dalle fiamme.