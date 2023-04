Fare Impresa in Emilia-Romagna, venerdì 14 aprile il convegno a Sassuolo

È in programma venerdì 14 aprile alle ore 18.45 presso lo Sporting Club Sassuolo il convegno “Fare Impresa in Emilia-Romagna: sfide e prospettive”. Di tutti i temi economici e finanziari più “caldi” per le nostre imprese parleranno ospiti prestigiosi come l’assessore regionale allo Sviluppo economico, green economy, lavoro e formazione Vincenzo Colla, il vicepresidente per il credito, la finanza e il fisco di Confindustria nazionale e CEO di Sistem costruzioni Emanuele Orsini, il Presidente di Panariagroup Emilio Mussini, la Founder di Scarabeo Entertainment Cineporto ER Alessandra Stefani. Modera il dibattito la Consigliera regionale e segretaria di Azione Emilia-Romagna Giulia Pigoni.

L’evento, aperto agli operatori economici del territorio e a tutti i cittadini interessati, gode del patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ed è stato organizzato in collaborazione con lo Sporting Club Sassuolo e l’Associazione Pandora.

“Parlare di impresa e futuro è, oggi più che mai, un tema fondamentale sul quale confrontarsi e ragionare insieme. Pubblico e privato – commenta la consigliera Giulia Pigoni – devono comprendersi e interagire nel comune interesse di uno sviluppo che sia in grado di salvaguardare la competitività delle imprese, la tenuta occupazionale e l’ambiente”.