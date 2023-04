Escursionisti in difficoltà verso Acquabona, recuperati dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Ieri intorno alle 18.30, due escursionisti reggiani sui 30 anni, hanno perso l’orientamento lungo il sentiero 663 verso Acquabona di Collagna e visto l’imbrunire si sono trovati in difficoltà. Allertati i soccorsi, da Bologna si è alzato in volo Drago 147 dei Vigili del fuoco che in pochi minuti ha ritrovato gli escursionisti.

Vista la conformazione del terreno, il recupero è stato effettuato tramite verricello. I due sono stati riportati illesi al parcheggio Ventasso. Sul posto i Vigili del fuoco di Castelnuovo ne Monti e il soccorso Alpino. L’intervento si è concluso in una quarantina di minuti.