Quattro giorni di incontri, iniziative, mostre, visioni. Questo sarà Di storia in storia – Ecofesta 2023, il festival che Culturara, sistema culturale di Calderara di Reno, dedica al pensiero sostenibile con l’obiettivo di dare una visione diversa di temi attualmente molto dibattuti, ripartendo dalle persone, dalle responsabilità e dal ruolo a cui tutti siamo chiamati come cittadini del mondo.

La manifestazione intende mettere al centro le relazioni tra persone, tra esseri umani e ambiente, tra individui e comunità, a partire da storie, comuni o esemplari, che raccontano come le strade possano divergere eppure rimanere connesse attraverso la condivisione di alcuni tratti essenziali di umanità. La Casa della Cultura, in questa occasione, conferma e amplifica la sua connotazione di spazio pubblico in cui si creano collettivamente visioni e racconti che nascono dal confronto fra voci diverse, con l’obiettivo di contribuire al cambiamento culturale necessario per affrontare in modo costruttivo le sfide poste dai modelli economici e sociali dell’epoca attuale.

Tutti gli appuntamenti di Di storia in storia sono a ingresso gratuito: prenotazione obbligatoria solo per il laboratorio di Maurizio Pallante Immaginare un futuro sostenibile, consigliata per le attività per bambini di domenica 16 aprile.

Ulteriori dettagli, i contatti per eventuali prenotazioni e tutte le informazioni sono sul sito web culturara.it.