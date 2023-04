Per Berlusconi notte tranquilla e situazione stabile

MILANO (ITALPRESS) – Notte tranquilla, la quinta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si trova ricoverato da mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Da quanto si apprende, oggi non sono previsti bollettini medici sulle sue condizioni. Questa mattina Paolo Zangrillo, medico personale dell’ex premier e direttore delle terapie intensive del San Raffaele, appena giunto in ospedale non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Berlusconi ha trascorso la Pasqua ricevendo le visite di familiari e amici: le figlie Marina ed Eleonora, il presidente Mediaset Fedele Confalonieri. Al suo fianco la compagna e deputata azzurra Marta Fascina, ma anche il padre di lei. I medici continuano a parlare di situazione “difficile”, ma anche di un paziente che risponde alle terapie.

-foto agenziafotogramma.it-