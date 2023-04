La Polizia di Stato di Reggio Emilia vigila sulle festività pasquali

Tra gli interventi realizzati nei giorni scorsi dagli operatori della Squadra Volante della Questura di Reggio:

Alle ore 03:50 dell’8 aprile, durante il regolare controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti, transitando in questa via Dei Gonzaga, notava due giovani seduti nelle sedie del bar chiuso. Insospettiti, gli operatori procedevano a controllo. Mentre si avvicinavano ai due ragazzi, uno dei due immediatamente cadere al suolo un borsello di colore nero pensando di non essere visto. Gli operatori raccoglievano il borsello e ne controllavano il contenuto: all’interno dello stesso vi erano, oltre a materiale utile all’utilizzo personale di sostanze stupefacenti (cartine lunghe, trita marijuana, tabacco, carta filtro) anche sostanza floreale di colore verde che per caratteristiche risultava riconducibile a verosimile sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 6,89 (sei/ottantanove). Al termine dei necessari adempimenti uno dei due, un 24enne che ammetteva di aver lasciato cadere il borsello per evitare il controllo, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 e segnalato alla locale Prefettura.

Alle ore 01.50 del 9 aprile due pattuglie delle Volanti intervenivano in via Emilia Ospizio nei pressi del Mc Donald’s in seguito a segnalazione giunta sulla linea del 113 di un gruppo di ragazzi che disturbava la quiete cittadina con musica ad alto volume. Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti identificavano 13 giovani. In seguito ad accertamenti in banca dati a carico di un 20enne risultava un rintraccio per notifica del decreto di ammonimento del Questore. Pertanto veniva invitato ai sensi dell’art.650 c.p. a recarsi presso gli uffici della Divisione Anticrimine di questa Questura per ricevere la notifica del provvedimento.

Alle ore 01:10 del 10 aprile in seguito a segnalazione giunta sulla linea del 113 di un gruppo di giovani che disturbava con schiamazzi e grida, una pattuglia delle Volanti interveniva in Viale IV Novembre. Alla vista delle Volanti i 6 giovani si allontanavano attraverso i numerosi vicoletti presenti sul Viale. Gli operatori delle Volanti rimanevano in zona e continuavano ad effettuare passaggi nelle ore successive per assicurare di mantenere la tranquillità ripristinata.