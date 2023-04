Elenco di chiusure previste su Tangenziale di Bologna, A13, A14 e R13

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ripristino danni a seguito di incidente, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 aprile, sarà chiuso al traffico lo svincolo 4 “Triumvirato” in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 bis “Aeroporto Marconi”.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 aprile, sarà completamente chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovigo sud Villamarzana o quella di Ferrara nord.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, previsti in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 aprile, in direzione Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SR142, SP140, Via Cervese, per rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena;

dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 aprile, in direzione Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cervese, SP140, SR142, per rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena nord.

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 aprile, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.