Con gli “Amici della Lirica” a Parma

Il Circolo Amici della Lirica in collaborazione con la Banda “La Beneficenza” organizza per domenica 23 aprile un’uscita in autobus per l’Auditorium Paganini di Parma per assistere a un concerto della Filarmonica Arturo Toscanini diretto dal Maestro Roberto Abbado, primo violino Valeriy Sokolov, con inizio alle ore 20.30.

Saranno eseguite musiche di Ravel, Barber, Mussorgskij.

Viaggio in autobus da Sassuolo con partenza da piazza Risorgimento indicativamente alle ore 19.30.

Costo per viaggio e ingresso € 20,00. Pagamento in autobus. In caso di impossibilità a partecipare una volta prenotati, la quota sarà ugualmente dovuta se non sarà data disdetta entro 5 giorni dalla partenza.

L’uscita si farà solamente al raggiungimento di 25 partecipanti minimo. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 17 aprile al 335.5348.339.