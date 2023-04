Chiusure programmate su A1 Milano-Napoli e A1 Milano-Napoli Panoramica

Sulla A1 Milano–Napoli, nel tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, è stata pianificata la seconda fase del piano di ammodernamento del sottovia “Strada comunale da Porto” al km 158, che prevede la sostituzione di alcune travi dell’opera, oltre al completo rifacimento della pavimentazione.

Al fine di mantenere la percorribilità del tratto, il cantiere opererà esclusivamente grazie all’attivazione di una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni, garantendo al traffico tre delle quattro corsie disponibili, sia verso Bologna sia in direzione di Milano.

Il cronoprogramma prevede la concentrazione delle attività a partire da giovedì 13 aprile, subito dopo il periodo di sospensione dei cantieri per le festività pasquali, e la fine del mese di maggio, data entro la quale è prevista la rimozione del cantiere, prima dell’incremento dei volumi di traffico, previsti nell’ambito della stagione estiva.

Tale programma di attività prevede l’impego di maestranze su due turni giornalieri e, per tutto il periodo di attività del cantiere, la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia attiverà un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica.

In caso di accodamenti, agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Modena nord per poi rientrare a Modena sud, dopo aver percorso la SS9 (via Emilia) poi la SS12 ( Tangenziale di Modena) e la SP23 (Vignolese). Percorso inverso per gli utenti diretti verso Milano.

Si ricorda, inoltre, che è disponibile il servizio “Cashback”, che consente di beneficiare del rimborso tariffario in caso di ritardi sul tratto autostradale interessato dai cantieri di lavoro presenti sulla rete in gestione. Tale servizio è disponibile sull’app Free To X scaricabile dagli store Apple e Google Play.

******

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione, dalle 20:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze.

Di conseguenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Rioveggio;

-sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in entrata verso Firenze;

-sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna;

-sarà completamente chiusa, in entrata e in uscita, la stazione di Pian del Voglio.

Nelle suddette notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima.

Si ricorda che il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima.