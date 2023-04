Furto in un bar a Barco

Poco dopo le 5.30 di oggi 8 aprile 2023 i carabinieri della stazione di Bibbiano sono intervenuti in via Rasori a Barco per la segnalazione di un furto nel bar situato all’interno del centro commerciale Adele: ignoti ladri, poco prima, avevano forzato la porta d’ingresso del centro commerciale e successivamente quella del bar introducendosi all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale da dove hanno asportato da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il danaro riposto nella cassa e vari tagliandi della lotteria istantanea grata e vinci. I malviventi hanno cercato anche di asportare le slot machine senza riuscirvi in quanto ancorate a terra. Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri di Bibbiano hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.