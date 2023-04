Videosorveglianza, lavori in corso in Zona Torrazzi

Sono partiti da alcune settimane, con la posa della fibra ottica, i lavori per il potenziamento del sistema di videosorveglianza nella zona artigianale/industriale Torrazzi, finanziati dal Comune di Modena d’intesa con il Consorzio Attività Produttive.

I lavori per la realizzazione della connettività nella zona stanno interessando le vie Nonantolana, Torrazzi, Repubblica Val di Taro, Martin Luther King, Papa Giovanni XXIII. Nei prossimi giorni verranno installate anche le prime telecamere di contesto, di tipo fisso e brandeggiabile, integrate appunto al sistema di videosorveglianza cittadino.

Complessivamente l’intervento in zona Torrazzi prevede l’installazione di 17 telecamere di contesto e di altre 6 di lettura targhe, afferenti al sistema nazionale controllo targhe e transiti (Snctt), per un investimento totale di circa 200mila euro, interamente sostenuto dal Comune.

Intanto, si sta completando il potenziamento della videosorveglianza nell’area Nord realizzato nell’ambito del Bando periferie. Nelle scorse settimane sono state installate sette telecamere di contesto di tipo dome: due in via Gerosa e le altre alle intersezioni tra le vie del Mercato-Toniolo, Finzi-Forghieri, Finzi-Gerosa, Grandi-Toniolo, Canaletto Sud-Gerosa. Il potenziamento della videosorveglianza nella zona Nord rientra nel progetto di riqualificazione dell’area e le telecamere installate sono già connesse al sistema di videosorveglianza collegato alle sale operative di Polizia locale e di Forze dell’ordine.

Il sistema di videosorveglianza del Comune è stato concepito, infatti, per essere gestito d’intesa con i vari corpi di polizia nello spirito della collaborazione istituzionale tra Comune e Prefettura per lo sviluppo di azioni di sicurezza urbana.

Dopo il rinnovo del Patto per Modena Sicura, è stato aggiornato anche il protocollo sulla videosorveglianza sottoscritto nel 2012 attraverso un nuovo “Accordo tra Prefettura, Comune, Questura, Comando Provinciale Arma dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza per la gestione dei sistemi di videosorveglianza urbana del Comune di Modena”, sottoscritto a marzo. Con il nuovo accordo che ha durata triennale, rinnovabile, si ridefiniscono le finalità dei soggetti coinvolti, le attività di coordinamento, cooperazione e azione integrata, le modalità di condivisione dell’operatività del sistema integrato di videosorveglianza comunale, compreso il sistema di lettura targhe.

Il sistema di videosorveglianza cittadino del Comune di Modena opera all’interno della MAN, la Metropolitan Area Network e viene gestito dall’Ufficio Reti e Sistemi del Comune. Costante è l’impegno dell’amministrazione per implementare il sistema che conta ad oggi circa 390 telecamere di contesto e oltre una ventina di lettura targhe.

Sono destinate appunto all’acquisto di nuove telecamere e dei relativi accessori, oltre che alla manutenzione del sistema, anche le ulteriori risorse, pari a 15mila euro, deliberate dalla Giunta comunale nella seduta del 4 aprile.