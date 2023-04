Trecento carabinieri sulle strade reggiane per garantire una Pasqua tranquilla

A Reggio Emilia e provincia saranno circa 150 pattuglie, tra militari dell’arma territoriale e Carabinieri Forestali in uniforme e non, per complessivi 300 militari che forniranno prevenzione con il precipuo fine di garantire la dovuta sicurezza, in questo lungo ponte di Pasqua, che partirà dalla mattina del sabato 8 aprile per proseguire fino alla tarda sera del lunedì 10. I carabinieri invitano tutti i cittadini a segnalare al 112 eventuali irresponsabili condotte di guida e qualsiasi movimento sospetto. Nell’occasione i militari durante i controlli ricorderanno agli automobilisti le principali norme di prevenzione.

L’intensificazione del pattugliamento e del presidio sulle strade è volta anche a garantire la sicurezza e la vigilanza attiva per i complessi industriali e nei centri abitati per prevenire furti e truffe agli anziani e include ispezioni sui locali pubblici per evitare la somministrazione di alcolici a persone che si mettono in viaggio. Non mancherà come di consueto l’attenzione sugli anziani per evitare che, durante l’eventuale assenza dei rispettivi cari, rimangano vittime di truffe.

A loro “un occhio” sarà assicurato dai carabinieri in servizio di pattuglia a piedi. Ma non solo, grazie all’attività dei Carabinieri Forestali che vedranno l’impiego di apposite pattuglie per le emergenze ambientali e per controllare le aree più’ impervie della montagna e le zone rivierasche, i carabinieri eseguiranno vigilanza anche sulle aree boschive e campestri della provincia per prevenire incendi anche in concomitanza con le grigliate di solito organizzate nel giorno di Pasquetta. Questi i principali obiettivi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia sotto le linee ordinative del Comandante Colonnello Andrea Milani al fine di garantire una Pasqua tranquilla a tutti i cittadini.