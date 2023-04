Bologna: dirigente medico percepisce indennità economica dall’ospedale ma lavora per strutture private

Al termine di complessa ed articolata attività di indagine nel settore sanitario, i Carabinieri del N.A.S di Bologna hanno deferito alla locale Procura della Repubblica, un Dirigente Medico in servizio presso un Ospedale del capoluogo felsineo, per aver percepito indebitamente e fraudolentemente, per circa 6 anni, l’indennità economica di esclusività prevista per i Medici che esercitano la libera professione in regime di intramoenia (all’interno dell’Ospedale o dell’A.U.S.L. da cui dipendono).

È stato accertato come il Dirigente Medico in questione abbia esercitato la libera professione all’esterno dell’Ospedale (extramoenia), in favore di strutture sanitarie private ed all’insaputa della sua amministrazione, che ha erogato in favore del dipendente circa 90.000 euro a titolo di indennità di esclusività, con pari danno economico arrecato al Servizio Sanitario Regionale.