Bilancio di sostenibilità: un valore aggiunto: webinar informativo martedì 18 aprile

Comportamenti sostenibili, non solo legati allo svolgimento dell’attività di business in senso stretto, sono sempre più necessari per le aziende di oggi.

La sostenibilità riguarda aspetti ambientali, sociali ed economici, a cui si fa riferimento come fattori ESG (Environmental, Social and Governance).

Per le Piccole e medie imprese, non obbligate per legge a rendicontare dati sulla sostenibilità, la diffusione di informazioni in ambito ESG può rappresentare un’opportunità, consentendo per esempio di ampliare o consolidare la propria rete, migliorare l’immagine aziendale e agevolare l’accesso al credito.

Con la consapevolezza di quanto tutto ciò sia strategico, Unioncamere Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con le Camere di commercio della regione e il supporto tecnico di Ecocerved, promuove un progetto gratuito di accompagnamento delle PMI per l’autovalutazione della sostenibilità aziendale e la redazione del bilancio di sostenibilità.

L’iniziativa prende il via con il webinar di presentazione martedì 18 aprile (ore 11-12.30) che permetterà di inquadrare il tema della sostenibilità e i potenziali vantaggi per le PMI che intendano integrarla all’interno della loro identità aziendale.

Il progetto “Percorso di autovalutazione sulla sostenibilità aziendale” combinerà sessioni formative e laboratori e terminerà entro il mese di dicembre 2023 e supporterà le PMI a elaborare in autonomia, ma in modo guidato e semplificato, il bilancio di sostenibilità, che è il principale strumento di misurazione e comunicazione degli impegni e dei risultati sugli elementi ESG.

Nell’evento del 18 aprile, Valentina Patano di Unioncamere ER illustrerà i servizi della rete Enterprise Europe Network. Nei successivi interventi, Sara Pelucchi presidente Commissione Unione nazionale giovani commercialisti e Manuela Medoro, esperta ambientale di Ecocerved approfondiranno i temi della sostenibilità, delle metriche per valutarne il valore e l’importanza del relativo bilancio, mentre Mirco Leonelli, ESG specialist di Bper Banca analizzerà la stretta correlazione tra sostenibilità aziendale e accesso al credito.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni sul sito di Unioncamere ER:

https://www.ucer.camcom.it/comunicazione-e-stampa/notizie/notizie-ed-eventi-2023/bilancio-di-sostenibilita-pmi – https://www.ecocamere.it/percorsi-esg/emilia-romagna-esg

Enterprise Europe Network (EEN) è la rete lanciata nel 2008 dalla Commissione europea a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della competitività delle PMI europee. Le aziende che parteciperanno al percorso autovalutazione sulla sostenibilità aziendale avranno l’opportunità di usufruire dei servizi gratuiti erogati da Unioncamere Emilia-Romagna in qualità di partner EEN.

******

Programma

I servizi della rete Enterprise Europe Network

Valentina Patano – Staff EEN Unioncamere Emilia-Romagna

Che cos’è la sostenibilità e su quali pilastri poggia

Che cosa si misura della sostenibilità e come

Sara Pelucchi – presidente Commissione dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “Rapporti con Organismo italiano Business reporting”

Le PMI, la sostenibilità e il relativo reporting: analisi del contesto

Mirco Leonelli – Esg Specialist BPER Banca

Perché predisporre il bilancio di sostenibilità

Presentazione del progetto “Percorso di autovalutazione sulla sostenibilità aziendale”

Manuela Medoro – esperta ambientale, Ecocerved

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.ucer.camcom.it | www.ecocamere.it