Rassegna Impronte di Donne. Tavola Rotonda “Parità di genere e lavoro sostenibile”

La parità di genere sul posto di lavoro è un obiettivo ancora lontano da raggiungere: l’Italia oggi, secondo la classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere, elaborato dall’European Institute for Gender Equality, è al quattordicesimo posto in Europa. Solo per fare qualche esempio concreto, si possono considerare i dati diffusi da varie fonti ufficiali negli ultimi mesi: le lavoratrici del settore sanitario e della cura guadagnano il 24 per cento in meno dei loro colleghi di sesso maschile; e solo il 28 percento dei manager nel nostro paese è donna, mentre i contratti da dirigente per le donne sono solo il 19 percento del totale. Numeri che rappresentano solo alcuni aspetti di una realtà complessa, che il Comune di Casalgrande intende approfondire all’interno della rassegna sui diritti “Impronte di donne”.

Nel dettaglio, il Comune di Casalgrande propone anche quest’anno una tavola rotonda (domenica 16 aprile alle ore 21 al Teatro De André) – un’occasione di incontro con professioniste e professionisti che condividono la loro competenza con il pubblico. Il titolo della tavola rotonda di quest’anno è “Parità di genere e lavoro sostenibile”: si parlerà di donne e mondo del lavoro, attraverso gli interventi di esperte e professioniste di grande rilevanza sul territorio. L’obiettivo è di rendere chiaro e comprensibile il tema, con la possibilità di un dibattito con il pubblico per andare ancora più a fondo.

Interverranno:

– la dottoressa Carla Bertani, ginecologa, ci parlerà della relazione tra salute femminile e mondo del lavoro;

– Natalia Maramotti, avvocata e fondatrice di COAGE (Coordinamento delle associazioni di genere e delle articolazioni di genere di associazioni datoriali e professionali), ci parlerà del coordinamento che ha contribuito a fondare e della certificazione di genere per le Imprese;

– Giorgia Zanellato, responsabile provinciale danni da lavoro, patronato Inca Cgil, ci parlerà di lavoro femminile dal punto di vista della sicurezza e infortuni.

Coordinerà la serata Mattia Mariani, direttore di Telereggio, che con la sua preziosa esperienza giornalistica favorirà la chiarezza della comunicazione e il dialogo fra le parti.

Si tratta di un’occasione unica sul nostro territorio per conoscere realtà, dati e informazioni altrimenti di più difficile accesso.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: cultura@comune.casalgrande.re.it – 3397755415