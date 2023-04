Pasqua: uova di cioccolato e non solo per regalare un sorriso ai bambini ricoverati a Modena

Il periodo di Pasqua, come quello natalizio, sono momenti di festa ed è difficile, quindi, trascorrerli ricoverati in ospedale, soprattutto per i bambini che perdono i punti propri punti di riferimento affettivi. La generosità di molte associazioni, singoli cittadini e aziende del territorio, però, ha saputo rallegrare questi giorni di festa per i piccoli pazienti del Policlinico e per tutto il personale medico e infermieristico della degenza e dell’Accettazione Pediatrica.

“È sempre un trauma trascorrere le feste in ospedale – ha commentato il prof. Lorenzo Iughetti, direttore UO Pediatria e Dipartimento Materno-Infantile AOU di Modena – la spensieratezza che tanti ci donano in questi giorni è davvero importante per i nostri bambini. Sono momenti di serenità anche per il nostro personale, sia medico sia infermieristico, che trascorre buona parte delle feste in servizio e che ha bisogno di sentire la vicinanza di chi è fuori dall’Ospedale”.

“Un grazie anche da tutto il personale infermieristico – ha aggiunto la coordinatrice Maria Cifuni – è bello vedere la felicità sui volti dei nostri bambini quando ricevono attenzioni speciali in questi giorni particolari. Questa iniziativa è peraltro molto importante psicologicamente anche per il personale sanitario che, uscendo da un periodo particolarmente difficile, trova in questi gesti di solidarietà un sostegno per il lavoro svolto e per l’impegno profuso”.

Lunedì 3 aprile, O.R.M. ODV Protezione Civile di Nonantola ha consegnato uova di Pasqua e materiale per colorare. “Sono quasi 10 anni che O.R.M. ODV segue il progetto “Uova di Pasqua” per i bimbi del reparto Pediatrico – ha raccontato Paolo Mattioli del direttivo dell’Associazione – tutti i volontari della nostra organizzazione sono felicissimi di questa iniziativa e tutti si sono dati da fare perché fosse possibile ripeterla anche quest’anno. Un grande ringraziamento va a Roberto Turrini del Conad “Il Parco” di via Vignolese che ci ha donato le uova per i bimbi. Volevamo ringraziare i medici e infermieri di questo reparto, non sapendo come fare abbiamo pensato di prendere un uovo grande quanto è grande il loro impegno nel prendersi cura delle persone. Noi siamo “piccoli” volontari e la nostra organizzazione è una maglia di una grande catena di cui siamo fieri di farne parte “La protezione Civile”. In ultimo volevamo ringraziare i soci fondatori di O.R.M. odv che hanno messo in piedi questa iniziativa e che penso siano felici di vederla ripetere negli anni”. Le uova sono state consegnate dai volontari Luca Loffa e Simone Violi.

Ieri, mercoledì 5 aprile, sono arrivate in reparto le uova di cioccolato frutto della donazione da parte di due imprenditori del territorio: Michele Lambresa de “L’Orto di Zia Lina 2”, attività commerciale del settore frutta e verdure con punti vendita a Castelfranco Emilia e Nonantola, e Francesco Trotta della “Sistemi Tecnologici” di Sassuolo. “Abbiamo già fatto donazioni in passato a favore del terzo settore – sono le parole dei due benefattori – e quest’anno abbiamo voluto sostenere la Pediatria in quanto entrambi genitori e particolarmente sensibili al tema dell’assistenza ai bambini più in difficoltà”.

Il periodo di avvicinamento alla Pasqua era iniziato con altre dolci sorprese arrivate a bordo di un autobus, grazie all’iniziativa autonoma di un gruppo di autisti di SETA, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico locale.