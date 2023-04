Nasce l’Albo metropolitano delle aziende socialmente responsabili

La Città metropolitana ha pubblicato l’avviso, rivolto alle imprese del territorio, per l’adesione all’Albo metropolitano delle Aziende Socialmente Responsabili, il nuovo strumento che accoglierà le realtà imprenditoriali che sviluppano azioni ad alto valore sociale per il territorio e la comunità.

Per aderire, le organizzazioni interessate devono accedere alla pagina web dedicata, verificare i requisiti per l’iscrizione e presentare la domanda di adesione per una o più sezioni dell’Albo.

Possono richiedere l’iscrizione le imprese del territorio metropolitano che negli ultimi 12 mesi hanno attivato azioni riconducibili ad una o più delle tre sezioni dell’Albo:

Aziende inclusive : imprese che svolgono azioni qualificate di inserimento socio-lavorativo (assunzione, stage, tirocinio) di persone in condizione di fragilità;

: imprese che svolgono azioni qualificate di inserimento socio-lavorativo (assunzione, stage, tirocinio) di persone in condizione di fragilità; Aziende solidali: imprese che sviluppano azioni virtuose con impatto positivo sul sistema del welfare territoriale (es. tramite la donazione di beni e servizi, la partecipazione a iniziative sociali, l’organizzazione di eventi di comunità, ecc.). Rientrano in questa categoria le realtà che collaborano con il Fondo di comunità metropolitano;

imprese che sviluppano azioni virtuose con impatto positivo sul sistema del welfare territoriale (es. tramite la donazione di beni e servizi, la partecipazione a iniziative sociali, l’organizzazione di eventi di comunità, ecc.). Rientrano in questa categoria le realtà che collaborano con il Fondo di comunità metropolitano; Aziende educative: imprese e organizzazioni che si relazionano in maniera sistematica con il sistema educativo/formativo, mettendo a disposizione risorse umane, materiali, economiche e/o di conoscenza.

Il progetto intende valorizzare imprese e organizzazioni che agiscono nel sistema economico e sociale sviluppando azioni ed esperienze che contribuiscono attivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU, per affermare l’area metropolitana come territorio socialmente responsabile e migliorare la collaborazione e la co-progettazione pubblico-privato.

L’Albo delle Aziende Socialmente Responsabili è un’azione condivisa e sviluppata con le parti sociali all’interno del Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile e rientra nel percorso per la definizione del Piano metropolitano per l’Economia Sociale.

L’Albo nasce come attività corale di Città metropolitana, ed è promosso da Sara Accorsi, consigliera metropolitana delegata al Welfare per quanto riguarda la sezione dedicata alle Aziende solidali, da Daniele Ruscigno, consigliere metropolitano con delega a scuola, istruzione, formazione, referente per la sezione imprese educative, e da Sergio Lo Giudice, Capo di Gabinetto con delega al Lavoro, che coordinerà l’ambito delle aziende inclusive.

La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita, composta da rappresentanti di Associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali Confederali, Camera di Commercio di Bologna, Distretti socio sanitari e Città metropolitana di Bologna. È prevista inoltre la collaborazione e il supporto alla Commissione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia-Romagna – Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna.

Le aziende iscritte all’Albo potranno utilizzare il logo dell’iniziativa, entrare in rete con le altre organizzazioni socialmente responsabili del territorio, partecipare alle iniziative promosse dall’Albo e usufruire di altri vantaggi.

Per informazioni

www.cittametropolitana.bo.it/azienderesponsabili

socialmente.responsabili@cittametropolitana.bo.it