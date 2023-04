Modifiche del trasporto pubblico locale urbano a Reggio Emilia dal 15 aprile

Agenzia Mobilità comunica che, a decorrere dal 15 aprile 2023, saranno apportate alcune modifiche sulle linee Minibù E e H. Tali modifiche, come di seguito meglio precisate, consentiranno un migliore collegamento tra i parcheggi scambiatori e il centro storico, al fine di incentivare maggiormente l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale.

“Con la modifica di percorso della linea H si dà pieno compimento alla creazione dello scambiatore sud presso il parcheggio di via Luxemburg, con un servizio gratuito di parcheggio e navetta espressa sia per chi vuole recarsi all’ospedale, che per chi intende raggiungere il centro storico, con una fermata nel cuore della zona sud del centro, molto fruita e vissuta dai cittadini reggiani – dice l’assessore comunale alla Mobilità Carlotta Bonvicini – La gratuità di questa opzione, forse data per scontata, credo sia molto importante per offrire tutte le possibili alternative al mezzo privato per l’accessibilità al centro cittadino, senza problemi di parcheggio e traffico.”

In particolare, per quanto attiene alla linea Minibù H, tutte le corse in direzione parcheggio Stadio saranno instradate su viale Montegrappa e su viale dei Mille in direzione parcheggio Luxemburg, in modo da rendere ancora più marcato il carattere di interscambio tra tali parcheggi e il centro cittadino. La modifica dell’instradamento comporterà l’attivazione delle fermate denominate “viale Montegrappa” e “incrocio via Tiepolo” presenti sui nuovi tragitti.

Con riferimento alla Linea Minibù E, nelle sole giornate feriali del sabato, sarà previsto uno sdoppiamento della linea, con l’istituzione della Linea E1 parcheggio Funakoshi – Porta San Pietro e ritorno e della linea E2 Parcheggio Volo – piazza Gioberti e ritorno. Le modifiche in parola consentiranno di evitare il transito nell’area pedonale del centro storico, in modo da creare minori interferenze con la stessa e consentire ugualmente un agevole utilizzo dei parcheggi scambiatori da parte dell’utenza diretta presso il centro cittadino.

L’aggiornamento delle tabelle alle fermate sarà, effettuato e completato nei giorni immediatamente precedenti/successivi l’entrata in vigore delle modifiche.

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it, contattare il call center Seta 840.000.216 o il numero di whatsapp 334 2194058.