Luigi Ghirri, lo sguardo infinito partito da Fellegara

Arriva a Scandiano, da dove tutto è iniziato, il docufilm di Matteo Parisini dedicato allo sguardo immortale di Luigi Ghirri, fotografo scandianese scomparso prematuramente nel 1992 che proprio nel 2023 avrebbe compiuto 80 anni.

“Infinito. L’universo di Luigi Ghirri” verrà proiettato al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano mercoledì 12 aprile a partire dalle ore 21. L’ingresso sarà per tutti a 5 euro.

Nell’occasone saranno presenti, oltre al regista Matteo Parisini, le figlie di Luigi Ghirri, Ilaria e Adele.

Nato a Fellegara, frazione di Scandiano, nel 1943, Ghirri ha saputo interpretare territori e mondi diversi attraverso uno sguardo sul mondo che è diventato cifra stilistica di valore riconosciuto a tutti i livelli.

“La proiezione di questo documentario – ha spiegato il sindaco Matteo Nasciuti – rientra in un programma legato ai 600 anni della Contea di Scandiano. Nel 1423 infatti Feltrino Boiardo ha ricevuto per il nostro territorio il titolo di Contea. Una ricorrenza che ci dà l’opportunità di ricordare fatti, luoghi, persone significativi per Scandiano. Celebrare Ghirri significa, in questo senso, riconoscere il valore di una persona che, nata a Scandiano, ha saputo crescere in contesti diversi, confrontarsi con mondi diversi, ma che – come ben chiaro anche dal docufilm – è rimasto sempre legato ai nostri luoghi, alle sue e alle nostre radici”.

“Ho incontrato nei giorni scorsi Ilaria e Adele, le due figlie di Luigi Ghirri, a cui voglio dire grazie per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e con le quali siamo felicissimi di iniziare una collaborazione che immaginiamo lunga e arricchente per entrambi” ha chiosato il sindaco.