L’Altro Suono festival: Alice canta Battiato

Prosegue l’Altro Suono festival giovedì 13 aprile alle 20.30 con lo spettacolo “Eri con me” Alice canta Battiato. La cantante si esibirà a fianco del pianista Carlo Guaitoli e di Chiara Trentin al violoncello. Il programma è dedicato al cantautore, con grandi successi come Povera patria, Summer on a solitary beach, I treni di Tozeur, Prospettiva Nevsky, La stagione dell’amore e La Cura.

Il progetto vede le sue radici nella collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato iniziata nel 1980 con il singolo Il vento caldo dell’estate e l’album Capo Nord. Con Gioielli rubati del 1985, per la prima volta Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi per molti anni e in molti progetti discografici ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice fino al 2003, in cui viene pubblicato Viaggio in Italia, un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani; qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma nei concerti che seguirono aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere di Alice nell’interpretare le sue composizioni. In seguito ci saranno altre collaborazioni tra Alice e Franco Battiato, come l’album Samsara, Eri con me del 2012 e l’album Weekend con Veleni del 2014. Nel 2016 arrivò anche l’occasione del lunghissimo straordinario tour insieme Battiato e Alice. Nel 2020 inizia il tour Alice Canta Battiato tutt’ora in corso, insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni. Eri con me (ARECIBO/BMG) è il disco che contiene 16 canzoni registrate in studio con Carlo Guaitoli e i Solisti Filarmonici Italiani. Alice si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso canzoni alle quali sente di aderire pienamente. Da marzo 2023 è ripartito il tour con alcune novità sia nella scaletta che nella formazione arricchita dal violoncello.

“Il compositore e autore che sento più vicino e affine – dichiara la cantante -, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con l’album Gioielli rubati e ora con l’album Eri con me, realizzato in studio con I Solisti Filarmonici Italiani e il maestro Carlo Guaitoli al pianoforte e direzione, dopo tantissimi concerti iniziati nell’estate 2020 in tempo di pandemia. Propongo una versione acustica delle sue canzoni con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni del pianista Carlo Guaitoli, già stretto collaboratore di Franco Battiato per oltre venti anni anche come direttore d’orchestra. Interpreto canzoni che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, con una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche o quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni a partire dal 1980 e che abbiamo scritto insieme come Per Elisa, i nostri duetti come I treni di Tozeur e anche i brani che Franco ha scritto più recentemente per me: Eri con me e Veleni, inclusi rispettivamente nei miei album Samsara e Weekend. L’unico mio profondo desiderio è quello di essere semplice strumento, per quel che posso cogliere e accogliere, di ciò che Franco Battiato ha trasmesso e veicolato attraverso la sua musica e i suoi testi, in questo suo straordinario passaggio sulla Terra.”

Alice

Dalla pubblicazione del suo album d’esordio Capo Nord (1980) al sodalizio artistico con Franco Battiato che l’ha accompagnata per gran parte della carriera, Alice continua a evolversi instancabilmente, tenendo insieme in perfetta armonia la ricerca musicale e la dimensione popolare. Riconosciuta come una delle maggiori cantautrici italiane, con il suo timbro inconfondibile e la sua eleganza sul palco ha collaborato nel corso della sua lunga carriera con artisti italiani come Luca Carboni, Paolo Fresu, Ron, e internazionali come Danny Thompson, Jakko Jakszyk, Richard Barbieri e Trey Gunne, fino alle più recenti collaborazioni con Tiziano Ferro e Francesca Michielin. Ha vinto il Festival di Sanremo con Per Elisa nel 1981, ha partecipato all’Eurofestival a Lussemburgo in coppia con Franco Battiato con I treni di Tozeur nel 1984, ha vinto il Premio Tenco come Miglior Interprete Femminile con Gioielli Rubati nel 1985 e ha ricevuto molti altri riconoscimenti. Il suo ultimo album in studio (di inediti e cover) è Weekend, pubblicato nel 2014 per la Arecibo Edizioni Musicali. Nel 2016 è stata in un tour con Franco Battiato, insieme alla Ensemble Symphony Orchestra. Nel 2018 è tornata al Festival di Sanremo, ospite di Ron nel brano inedito di Lucio Dalla Almeno Pensami. Dal 2020 è impegnata nel tour Alice Canta Battiato. Quest’anno è stata insignita del Premio Tenco per la sua straordinaria carriera. Esce il suo diciottesimo album in studio Eri con me che raccoglie 16 canzoni di Franco Battiato.

Carlo Guaitoli

Si è formato al Conservatorio di Verona e all’Accademia di Santa Cecilia di Roma alle scuole di Loretta Turci e Sergio Perticaroli. La sua attività professionale ha inizio in seguito alle affermazioni ai concorsi internazionali A. Casagrande di Terni, F. Busoni di Bolzano, A. Rubinstein di Tel Aviv, International Music Competition of Japan di Tokyo, “Unisa” di Pretoria, Città di Porto. Si esibisce nei più importanti centri italiani ed europei, negli USA, Canada, Giappone, Cina, Medio Oriente, Sud Africa, suonando come solista con orchestre come Israel Chamber Orchestra, Concertgebouw Chamber Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Johannesburg Philharmonic Orchestra, Cape Town Philharmonic Orchestra, Edmonton Symphony Orchestra, Filarmonica di Stoccarda. Regolarmente invitato nelle più importanti sale da concerto giapponesi, tra cui la Kioi Hall, Tokyo Metropolitan Hall, Tokyo Bunka Kaikan, negli ultimi anni debutta alla Concert Hall di Pechino, all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e al Festival Pianistico di Brescia e Bergamo dove presenta in prima esecuzione assoluta la Seconda Sonata di Carlo Boccadoro a lui dedicata. Collabora come pianista e direttore d’orchestra con artisti tra cui Tamas Vasary, Alexander Kniazev, Quartetto d’archi della Scala, Quintetto Bibiena, Wim Mertens, Antony Hegarty, Enrico Intra. Registra per Sony Music, EMI, Universal Music e Brilliant Classic. Il lungo sodalizio con Franco Battiato risale al 1993: collabora al suo fianco ed appare in tutte le sue produzioni, come pianista e direttore d’orchestra, alla guida di celebri orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra e l’English Chamber Orchestra.

Chiara Trentin

Violoncellista e compositrice italiana il cui repertorio spazia dalla classica all’elettronica, il suo stile compositivo si muove fra il post minimal, l’ambient e la musica sperimentale. Dopo aver conseguito con il massimo dei voti il Master in performing arts alla Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Mannheim nella classe di Michael Flaksman, incontra il violoncellista Giovanni Sollima, con il quale studia per quattro anni violoncello e composizione alla fondazione Romanini di Brescia. Partecipa anche ai corsi del violoncellista jazz Stephan Braun (Berlino) e del violinista Maximilian Grosch (Konservatorium di Klagenfurt). Altrettanto decisivo è l’incontro con Eugene Friesen ed Ernst Reijseger, con i quali approfondisce la pratica dell’improvvisazione. Nel 2019 viene scelta da Giovanni Sollima, insignito del premio ‘Anner Bylsma’ dalla Cello Biennale di Amsterdam, per incidere un disco da solista con musiche originali. Il disco di debutto, interamente dedicato all’esplorazione delle possibilità espressive sul violoncello elettrico a sei corde, è stato presentato al Concertgebouw durante l’edizione del Festival Cello Biennale (2022). Chiara Trentin si esibisce regolarmente in Italia (Ravenna festival, Lucca festival, Mantova Chamber musica festival) e all’estero (Germania, Austria ed Inghilterra), in formazioni cameristiche e orchestrali. Affianca inoltre performance di violoncello solo e live electronics. Suona un violoncello acustico e uno strumento elettrico a sei corde.

Biglietti, posto unico 30€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.