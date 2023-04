Emilia-Romagna Regione d’Onore 2023 per la National Italian American Foundation

L’Emilia-Romagna è una destinazione turistica sempre più attrattiva per gli Stati Uniti. L’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, ha ricevuto ieri in viale Aldo Moro, il presidente della National Italian American Foundation Niaf, Robert Allegrini, accompagnato dal vicedirettore della fondazione John Calvelli, in seguito al riconoscimento ‘Emilia-Romagna Regione d’Onore 2023’ attribuito nel febbraio scorso dall’associazione culturale, punto di riferimento di circa 20 milioni di statunitensi di origini italiane.

Al centro dell’incontro le prossime tappe del programma dell’iniziativa. Secondo gli accordi, l’associazione promuoverà il nostro territorio presso gli associati negli Stati Uniti, mentre a giugno è previsto l’arrivo di una delegazione della National Italian American Foundation per scoprire le nostre eccellenze delle Food Valley e Motor Valley e gli itinerari culturali e naturalistici, e di una cinquantina di studenti universitari italoamericani. L’evento conclusivo si terrà a Washington, il 14 ottobre, quando l‘Emilia-Romagna sarà premiata, quale ‘Regione d’onore 2023’ al 48° Gala annuale dell’associazione culturale italo-americana.

“Il premio è l’occasione per promuovere la nostra regione negli Stati Uniti d’America- ha commentato l’assessore Corsini-, e rafforzare ancora di più i legami storici e le opportunità economiche in un mercato con alta capacità di spesa e di grande interesse per l’Emilia-Romagna”.

“Food e Motor Valley, città d’arte e patrimonio naturalistico. Siamo una meta turistica con grandi attrattive per il mercato statunitense- ha aggiunto Corsini-, come conferma il recupero del turismo americano ai livelli pre-Covid, e un incremento del 3% negli arrivi lo scorso anno rispetto al 2019. La tendenza si conferma in crescita soprattutto per le città d’arte, ma vogliamo ulteriormente svilupparla grazie alle affinità e ad un’offerta sempre più diversificata e esperienziale”.

Ogni anno la National Italian American Foundation, nata nel 1975 con lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell’Italia negli Stati Uniti, premia una regione italiana. Quest’anno è stata scelta l’Emilia-Romagna quale Regione d’Onore, per le eccellenze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e sportive del nostro territorio, che verranno promosse presso gli associati.