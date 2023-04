Consigli di frazione a Formigine, al centro il Piano Urbanistico Generale e la nuova raccolta dei rifiuti

Un aprile di incontri tra la giunta comunale e i cittadini con i Consigli di frazione. Gli appuntamenti, tutti in programma a partire dalle 20.30, saranno incentrati sulla presentazione del Bilancio consuntivo 2022, il percorso di elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e la condivisione del nuovo piano di rifiuti alla presenza di addetti di Hera.

Si parte a Magreta martedì 11 aprile all’interno dell’Auditorium della scuola primaria Palmieri (via Darwin 4), per proseguire il giorno successivo, 12 aprile, a Formigine negli spazi del CEAS (via Sant’Antonio 4/A). Il 13 aprile tappa a Ubersetto nella sala parrocchiale (via Monte Ave 2) e il 17 a Colombaro nell’Oratorio San Filippo Neri (via Sant’Antonio 52). Il 19 si passa a Casinalbo nella sala de Le Palafitte 2.0 (via Vedriani 30) e il 20 aprile il ciclo di incontri si chiude a Corlo nella Sala del centro giovanile (via Battezzate 68).

I Consigli di frazione, in particolare, saranno l’occasione per condividere con i cittadini le strategie del Piano Urbanistico Generale e le nuove modalità di raccolta differenziata che, a partire dal mese di giugno, riguarderanno anche il nostro territorio. Nel dettaglio, a Formigine i cambiamenti saranno minimi, in quanto alla raccolta porta a porta della carta, già attiva da anni, verrà aggiunta quella della plastica. I cassonetti rimarranno posizionati nelle strade per sfalci, umido, vetro e indifferenziata e i conferimenti con la carta smeraldo saranno illimitati.