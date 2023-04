Castelfranco Emilia, posticipata a fine aprile la chiusura serale di Corso Martiri

Viene posticipata a fine aprile l’entrata in vigore dell’orario estivo per la chiusura serale di Corso Martiri, a Castelfranco Emilia. Dopo un confronto con le associazioni di categoria e con gli esercenti del centro storico, l’Amministrazione comunale ha deciso che la disposizione sarà effettiva dal 29 aprile.

Da questa data e per tutta l’estate, la via centrale del capoluogo sarà chiusa al traffico dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 05.00 del mattino, e, così come gli anni scorsi, anche nel fine settimana i dissuasori automatici saliranno alle 20 del sabato sera fino alle 05.00 del lunedì mattina.

“Considerate le temperature climatiche gli operatori dei pubblici esercizi ci hanno avanzato la richiesta di posticipare l’avvio del nuovo orario e così abbiamo preso questa decisione – commenta Silvia Cantoni, Assessore al Commercio e al Centro Commerciale Naturale del Comune di Castelfranco Emilia -. La nostra azione di ascolto e di confronto costruttivo con il territorio non si ferma mai. Da sempre cerchiamo di mettere in campo ogni possibile iniziativa anche a sostegno del nostro tessuto economico, attraverso il metodo del confronto costruttivo e del gioco di squadra”.

Sempre dal 29 aprile sarà possibile anche richiedere il permesso di ampliamento per l’occupazione di suolo finalizzata a installare dehors su Corso Martiri.

“Per far vivere appieno il nostro centro storico abbiamo scelto già da anni di non far pagare alcun canone per le occupazioni di suolo pubblico”. ha concluso l’Assessore Cantoni.