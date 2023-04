Al via al Teatro Dehon “CRUDO”, Festival di danza contemporanea

Dal 13 al 20 aprile 2023 la città di Bologna accoglie la seconda edizione di CRUDO, Festival di danza contemporanea e performing arts, a cura di Leggere Strutture Art Factory e ospitato il 13, 14, 18, 19, 20 aprile al Teatro Dehon (via Libia 59), che per il Festival Crudo diventa un vero e proprio centro di sinergia, curiosità e nuove idee sul mondo della danza contemporanea; e domenica 16 aprile al Parco 11 Settembre per lo spettacolo in urbano Secondo compendio Guerra partiture fisiche di Anna Albertarelli, che apre una nuova dimensione del Festival, ospitando una performance di integrazione di danza e disabilità, dal laboratorio CorpoPoetico® www.corpopoetico.com.

Crudo Festival ha il patrocinio del Comune di Bologna ed è in collaborazione con il Teatro Dehon di Bologna.

Il Festival nasce e si sviluppa per mettere in luce artisti emergenti del panorama della danza contemporanea nazionale ed internazionale, portando in scena nuove energie creative, che intraprendono un percorso innovativo ed esperienziale, con tecniche e focus inediti. La seconda edizione ha per sottotitolo INdivenire, così come sono in divenire e crudi gli spettacoli di danza contemporanea e performing arts, che hanno come primo debutto il palco del Teatro Dehon, con l’obiettivo di valorizzare nuove produzioni, individuare nuovi contesti nascenti che in piena lavorazione si presentano nella loro più compiuta creazione all’interno del Festival.

Inoltre CRUDO 2023 pone uno sguardo sui progetti di produzione selezionati dal Bando “CRUDO. e non solo” che hanno ottenuto un periodo di residenza artistica all’interno dello spazio crudo e restituzione pubblica in forma di anteprima nella Rassegna CRUDO nel periodo invernale (ottobre-dicembre 2022).

Particolare attenzione alle compagnie, coreografi e danzatori del territorio con l’intento di creare delle connessioni importanti tra la città e gli artisti. Ha l’obiettivo di creare un maggior interesse nel pubblico sensibilizzando al coinvolgimento dello spettacolo e alla conoscenza degli artisti locali, scoprendone il valore e il lavoro artistico presenti nella città di Bologna.

Numerosi anche gli eventi e le performance di grande intensità che hanno come protagonisti artisti già noti del mondo della danza contemporanea, creando così un’opportunità di scambio e dialogo tra giovani talenti, professionisti affermati, esuberanti creatori e pubblico curioso e attento.

Per info: https://www.spaziocrudo.com/ http://www.leggerestrutture.it/artfactory/

Biglietto unico: 12,00 euro – Abbonamento per le 5 serate a prezzo intero: 50,00 euro

Ingresso gratuito – Secondo Compendio Guerra – Parco 11 settembre

Biglietti online disponibili sul circuito Vivaticket.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.