Accordo tra Sindacati e Amministrazione in Città metropolitana, la soddisfazione del sindaco Lepore

“Sono soddisfatto per l’esito dell’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Città metropolitana che ieri ha unanimemente condiviso la revoca del blocco degli straordinari e dello stato di agitazione ed ha espresso una valutazione positiva dei primi punti di condivisione tra le parti che abbiamo sottoscritto nelle scorse settimane. Il dialogo anche questa volta ha pagato.”

Così il sindaco metropolitano Matteo Lepore commenta l’esito dell’assemblea tenutasi ieri a Palazzo Malvezzi.

Nelle scorse settimane si erano tenuti tre incontri tra Città metropolitana e rappresentanti sindacali. Le parti avevano condiviso diversi punti al centro del confronto di questi mesi.

In particolare si è convenuto un aumento dei giorni di lavoro agile a disposizione dei dipendenti e una maggiore flessibilità nella loro fruizione.

Rispetto all’assetto organizzativo e delle responsabilità del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana verranno completate le due assunzioni concordate e previste nel Piano triennale dei fabbisogni.

In merito al recente Accordo quadro per la manutenzione delle strade le parti hanno invece condiviso il valore del mantenimento del Servizio manutenzione strade con personale alle dirette dipendenze dell’ente, che conseguentemente viene confermato per l’intero arco di durata dell’Accordo quadro.

Altri punti condivisi dalle parti riguardano: il percorso per la revisione assetto elevate qualificazioni, IPR e indennità di funzione; il superamento del precariato, l’attuazione del Decreto BIM e l’impegno a sfruttare tutti gli spazi previsti dal CCNL del 16/11/2022 in materia di salario accessorio.