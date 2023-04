WeCare, un successo l’iniziativa “Adotta una seconda”

Continua l’attività di #WeCare, il gruppo di imprese del distretto di Mirandola nato da quasi un anno con l’obiettivo di creare una catena di valore tra imprese, cittadini e istituzioni, per pensare e sostenere insieme lo sviluppo e la qualità della vita delle persone che vivono nel territorio.

Dopo l’iniziativa di beneficienza e sostegno ai nidi di Mirandola, questa volta l’attenzione si è fermata sulle ragazze e ragazzi che stanno per entrare in un momento di svolta nella loro vita: la scelta di quali studi intraprendere.

Il nuovo progetto targato #WeCare si chiama “Adotta una seconda” e ha visto protagonisti gran parte dello staff delle aziende aderenti: Encaplast, Eurosets, GVS-Haemotronic, HMC Premedical, Imperiale Painting, Livanova, Medtronic, Mold&Mold, Qura e TPM Mario Veronesi. Ogni azienda ha ospitato una classe e, in tutto, le classi interessate al progetto sono state 11.

La 2° media è un periodo cruciale per i giovani e per le famiglie. Sono ancora giovanissimi, ma presto dovranno prendere in mano il loro futuro. E, nonostante le tante occasioni di informazione, in realtà a 12/13 anni è difficile che abbiano fatto esperienze dirette che possano aiutarli a orientarsi.

Per questo abbiamo pensato a questo progetto. Incuriosire, aiutare a porre delle domande e, magari, dare qualche risposta; essere di stimolo e d’aiuto per gli studenti, da questa sollecitazione è nata la nostra iniziativa, che ha portato ogni impresa a farsi carico di una classe 2°, organizzando una visita in azienda.

Ci siamo chiesti durante i nostri incontri: ‘Cosa piacerebbe vedere a una giovane o a un giovane di quell’età?’. Da lì l’idea di coinvolgere molti membri dei nostri staff aziendali, in particolare i responsabili dei vari settori, dalla sicurezza al magazzino, dalla qualità alla R&D, oltre ai dipartimenti HR e ai reparti produttivi, ai laboratori tecnologicamente avanzati di un centro di ricerca, per mostrare la complessità del lavoro che si svolge nelle nostre fabbriche, ma anche la varietà dei problemi che si affrontano e la soddisfazione di risolverli.

Le imprese e il TPM Mario Veronesi hanno affrontato con impegno questo appuntamento e il risultato è stato molto più positivo ed interessante di quanto ci si potesse aspettare. Gli studenti hanno dimostrato trasporto e curiosità, hanno fatto domande, sollecitato approfondimenti, uscendo gratificati dalle visite, oltre ad aver coinvolto con la loro spontaneità tutti i nostri collaboratori.

E anche dalla scuola arriva il semaforo verde a questo nuovo progetto: con la dirigente scolastica delle Montanari stiamo lavorando affinché questa iniziativa diventi una “effettiva abitudine” per le seconde classi, dando l’opportunità, ogni anno, di rinnovare questo positivo rapporto azienda-studenti, con la volontà, da parte del gruppo #WeCare, di allagare il bacino di questa attività alle altre scuole medie dell’area Nord.