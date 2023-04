Via de’ Carracci, il 6 e 7 aprile la sostituzione dei new jersey in plastica con quelli in calcestruzzo per impedire la sosta non autorizzata

Dopo aver verificato l’esito positivo dell’intervento temporaneo e sperimentale realizzato lo scorso ottobre, quando furono collocati elementi dissuasori di tipo new jersey in materiale plastico per impedire fermate e soste non autorizzate in via de’ Carracci, nel tratto compreso tra via Fioravanti e via Nicolò dall’Arca, a protezione della corsia di ingresso alla stazione dell’Alta Velocità, nei giorni 6 e 7 aprile si passerà alla fase definitiva dell’intervento tramite la sostituzione degli elementi in plastica con mini new jersey in calcestruzzo.

Si ricorda inoltre, che per la discesa e la salita dei passeggeri è possibile usufruire dello spazio sotterraneo Kiss&Ride appositamente predisposto a servizio della sosta breve degli autoveicoli per la stazione, fino a 15 minuti e con esclusione dei mezzi alimentati a GPL. Il servizio è attivo con orario 5.30-23 con accesso da via Svampa e dal nuovo sottopasso Ernesto Maserati e uscita su via Serlio.