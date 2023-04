Maranello, borse di studio per universitari e ricercatori

Sono stati pubblicati i bandi per l’erogazione delle borse di studio della Fondazione Francesco Manni di Maranello, rivolti a studenti dell’Università Pontificia Salesiana e a studenti e laureati ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il termine per la presentazione delle domande è il 1 settembre; i bandi e i moduli con le domande di ammissione sono disponibili sul sito Internet del Comune di Maranello.

Si rinnova così l’impegno a sostegno del merito nel percorso di studio e formazione dei giovani da parte della fondazione maranellese, sorta nel 2014 grazie al lascito testamentario di Francesco Manni, cittadino di Maranello scomparso nel 2011, proprietario di numerosi beni e terreni sul territorio comunale e ultimo discendente della famiglia. Fu lui stesso ad indicare nelle sue volontà la costituzione di una fondazione per supportare il percorso di studi di universitari e ricercatori, individuando come unico criterio per l’assegnazione delle borse di studio il merito, ovvero l’eccellenza conseguita nel curriculum studiorum.