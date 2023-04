Manutenzione di una condotta gas da parte di Hera in via Stalingrado a Bologna

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica, sono al lavoro sul ponte di via Stalingrado a Bologna per la manutenzione di una condotta gas. Il cantiere, iniziato per mettere in sicurezza un punto della rete, proseguirà, meteo permettendo, fino all’inizio della prossima settimana, per consentire il rinnovo di un tratto della condotta e garantire così ancora più sicurezza ed efficienza nel servizio di distribuzione del gas. Lo scavo interessa un tratto del ponte di via Stalingrado in direzione Porta Mascarella, percorribile in entrambi i sensi di marcia con un restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi di intervento e ricorda che per segnalazioni è a disposizione il numero verde di pronto intervento gas 800.713.666, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.