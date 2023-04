Gli accumuli di neve registrati in Emilia-Romagna nell’inverno 2022-2023

Si è da poco conclusa la stagione invernale 2022-2023 ed è tempo di analizzare gli accumuli registrati in Emilia-Romagna. Un lavoro possibile grazie al progetto di segnalazione e misurazione della neve a cura di Centro Meteo Emilia Romagna ODV.

Il progetto, nato nel 2019, rappresenta una forma di volontariato scientifico partecipativo unica nel suo genere, che permette di avere una fitta rete di dati sulla neve caduta sul territorio regionale e soprattutto coerente e confrontabile di anno in anno.

La qualità delle misurazioni è garantita non solo da una standardizzazione della metodologia di misura, ma anche dal costante impegno dello staff del CMER nel seguire passo dopo passo i numerosi volontari, ormai attorno a un centinaio, fornendo istruzioni e consigli e realizzando un continuo scambio di informazioni grazie ai volontari provenienti da diverse località del territorio.

Scendendo nello specifico, la località più nevosa dell’inverno 2022-23 appartenente alla rete è il Rifugio Vittoria al Lago Santo Modenese con 253 cm stagionali, mentre in assoluto la zona più nevosa è stata quella dell’Appennino Romagnolo, con valori stimati di 250-260 cm sopra i 1300 metri di quota.

Molto significativo l’evento del 21-23 gennaio 2023, di portata storica per la Romagna dove nell’entroterra si sono registrati fino a 1 metro di neve. Sempre sulla Romagna si è verificata l’unica nevicata rilevante per le aree di pianura, con accumuli tra 3 e 7 cm tra l’8 e il 9 febbraio 2023 e Valori di 15-20 cm sulle prime colline.

In Emilia le nevicate in pianura hanno prodotto accumuli scarsi mentre sulle aree di collina sono stati raggiunti complessivamente i 100-150 cm tra i 500 e gli 800 metri di quota.

Un importante ringraziamento va a tutti i segnalatori volontari che hanno contribuito al nostro progetto e, in attesa della prossima stagione invernale, l’Associazione Centro Meteo Emilia Romagna ODV invita chi fosse interessato a iscriversi al progetto!

Iscriviti qui al progetto neve!

© Centro Meteo Emilia Romagna ODV