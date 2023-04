Consiglio di sede Lapam Confartigianato Castellarano

L’apprezzata scelta effettuata da Lapam Confartigianato di riaprire il servizio di acquisto dei crediti legati al Superbonus, il programma degli investimenti effettuati dall’amministrazione comunale e la pianificazione delle iniziative per promuovere il turismo locale. Questi i temi trattati durante il consiglio di sede Lapam Confartigianato a Castellarano, a cui ha partecipato anche il sindaco di Castellarano, nonché presidente della provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni. Al consiglio di sede erano presenti anche il presidente Lapam Confartigianato Gilberto Luppi e il segretario generale dell’associazione Carlo Alberto Rossi.

Il presidente della locale sede Lapam Confartigianato Loris Pozzi, ha posto all’attenzione dei presenti alcuni temi. Primo fra tutti la volontà di estendere il progetto “Manifatture aperte” anche al territorio di Castellarano, coinvolgendo gli imprenditori locali per portare delle loro testimonianze dirette agli studenti degli istituti scolastici locali. «Crediamo nel lavoro capillare della nostra associazione – hanno dichiarato il segretario e il presidente della locale sede Lapam Jacopo Faroni e Loris Pozzi – e questo lavoro deve partire direttamente dai giovani e quindi dalle scuole. Vogliamo che gli imprenditori del territorio portino testimonianza della passione che ogni giorno mettono sul lavoro, spiegando l’importanza del fare impresa». Estremamente apprezzato e positivo anche il parere dei presenti sulla scelta da parte dell’associazione di riaprire il servizio dedicato all’acquisto dei crediti legati al Superbonus.

Anche il sindaco di Castellarano e presidente della provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni ha parlato degli investimenti effettuati per la realizzazione della Casa della Salute e per il palazzetto dello sport che verrà inaugurato a fine anno. Il primo cittadino ha inoltre presentato il progetto di rifacimento delle scuole elementari e medie a Roteglia. «Come amministrazione stiamo cercando di investire sempre di più sul territorio – ha dichiarato il sindaco Zanni –. Siamo soddisfatti dell’ottimo legame instaurato con Lapam Confartigianato, con cui c’è sempre un dialogo costruttivo per la crescita dell’area, delle imprese e di tutta la comunità».

In chiusura è intervenuto anche il presidente Lapam Confartigianato Gilberto Luppi, il quale ha ringraziato i presenti per la partecipazione e il sindaco per la disponibilità mostrata all’ascolto e al dialogo.

Durante il consiglio di sede di Castellarano, il segretario di sede Jacopo Faroni ha presentato i dati economici del comune elaborati dall’ufficio studi Lapam Confartigianato. Stando all’ultimo rilevamento disponibile, aggiornato al 31 dicembre 2022, 1.116 imprese attive nel comune di Castellarano, di cui 428 artigiane. Rispetto al quarto trimestre 2021, il numero di imprese è aumentato dell’1,2%, a fronte di un aumento medio provinciale del +0,9%. Anche le imprese artigiane di Castellarano aumentano nell’ultimo anno di 11 unità (+2,6%) con una dinamica migliore rispetto al +0,9% medio provinciale. «Analizzando il lungo periodo (quarto trimestre 2007 – quarto trimestre 2022) – ha proseguito il segretario di sede Faroni – si sono perse complessivamente 71 imprese, pari ad un calo del -6% (meno marcato rispetto al -8,2% registrato in provincia). Se si prende in esame il territorio per macrosettori di attività, si nota una maggior concentrazione di imprese nei Servizi alle imprese (24,7%), nel Commercio e Autoriparazione (24,2%) e nelle Costruzioni (17,1%). Confrontando il numero di imprese attive al quarto trimestre 2022 con quello di 12 mesi prima, si può osservare un calo tra le imprese dell’Agricoltura (2 imprese in meno, pari a un calo nel comparto del -3%) e dei Servizi alle persone (1 impresa in meno, -1,5%). Al contrario registra una crescita maggiore rispetto a 12 anni fa il comparto dei Servizi alle imprese (23 imprese in più, +9,1%)».