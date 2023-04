Radiologia Scandiano e Correggio, il dottor Matteo Zanichelli è il nuovo direttore della struttura

Nominato il nuovo direttore della struttura complessa di Radiologia Scandiano e Correggio. La direzione del reparto é affidata al dottor Matteo Zanichelli.

Il dottor Zanichelli si è laureato nel 2004 in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena, dove nel 2008 si è specializzato in Radiologia Diagnostica e Interventistica. Dopo un primo periodo di lavoro all’AUSL di Modena, è stato assunto nel 2009 dall’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova in Radiologia ed è rimasto in forza fino a oggi all’Ausl IRCCS di Reggio Emilia come dirigente medico di 1° livello, con attività mista sia nel contesto della struttura complessa di Radiologia che della struttura semplice dipartimentale di Neuroradiologia.

In ambito assistenziale si è occupato in questi ultimi anni in prevalenza di attività neuroradiologica diagnostica, anche su casistica complessa oncologica e su percorsi neuro-stroke. Si è inoltre specializzato nella radiologia del distretto testa-collo, dove ha acquisito specifica esperienza su esami Tac e Risonanza Magnetica partecipando agli incontri multidisciplinari del PDTA testa-collo, alla cui costituzione ha contribuito come referente radiologo. Nel contempo ha partecipato periodicamente anche ad altri PDTA aziendali.

In ambito organizzativo, si è occupato di accreditamento e di rischio clinico sia a livello di reparto che di dipartimento; si è particolarmente impegnato nel revisionare la documentazione e i protocolli dipartimentali sull’utilizzo del mezzo di contrasto e nel definire linee di indirizzo omogenee, attinenti alle più recenti linee guida ed evidenze scientifiche. In tale ambito ha fatto recentemente parte, come referente di Area Vasta Emilia Nord, del gruppo regionale redazione moduli sul mezzo di contrasto per TC e RM.

In ambito scientifico, ha ottenuto certificato GCP-ICH (Good clinical practice of International Council for Harmonisation), partecipando come co-investigator a studi di fase 1, nonché a diversi progetti di ricerca; è stato inoltre relatore a numerosi corsi/congressi, autore di articoli su riviste nazionali e internazionali, capitoli di testi e comunicazioni congressuali. La formazione professionale del dottor Zanichelli è stata arricchita negli anni dalla frequenza a numerosi corsi interni ed esterni. Meritano particolare menzione il corso Value Improvement Programme, dell’agenzia Better Value Health Care di Oxford, diretta dal professor Muir Gray e il Master di Formazione per Direttore di Unità Operativa Complessa di Radiologia, organizzato dalla Fondazione SIRM.

Al neo direttore i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.