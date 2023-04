Cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità temporaneamente più consistente sulla Romagna. Temperature minime in calo con valori prossimi a 0-3 gradi nei centri urbani e sulla costa, con possibili valori sotto zero nelle aree extra-urbane. Massime stazionarie con valori tra 9 e 12 gradi. Venti venti in prevalenza orientali nell’entroterra, moderati nord-orientali lungo la fascia costiera. Mare molto mosso con moto ondoso in attenuazione durante la giornata fino a mosso in serata.

(Arpae)