Il successo di “Andare a veglia”

Sold out a tutte le serate di “Andare a veglia”, l’iniziativa che fa parte del Festival narrativo del paesaggio promosso dalla Città metropolitana di Bologna in stretta connessione con i sei Distretti culturali.

“Andare a veglia” riprende l’antica tradizione montanare partendo dal patrimonio orale presente nei territori. Le leggende e le favole vengono presentate, attraverso letture sceniche della compagnia Ca’ Rossa diretta da Matteo Belli.

Il Festival Narrativo del Paesaggio attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, racconterà la storia dei territori metropolitani percorsi dalle Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea Gotica e Via del Fantini. L’idea alla base della manifestazione è quella di comporre una mappa narrativa per valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al nostro patrimonio paesaggistico.

Sul sito https://festivalnarrativodelpaesaggio.it/#progetto tutti gli appuntamenti relativi alle iniziative che riguardano la Città metropolitana

GLI APPUNTAMENTI DI APRILE SONO:

Venerdì 7 Aprile ore 20.30 in Località Mulino della Valle, comune di San Benedetto Val di Sambro, presso il B&B Gelsi e Violini in via Mulino della Valle n.7 San Benedetto Val di Sambro

Sabato 7 Aprile re 20.30 a Alto Reno Terme

In località Castelluccio, Alto Reno Terme, presso la sede della Pro Loco, via Manservisi n.5