Audizione per i 21 candidati alla Fondazione di Modena

Sono 21 i candidati per le quattro nomine di competenza del Comune di Modena dei componenti del Consiglio d’indirizzo della Fondazione di Modena. Le audizioni da parte delle commissioni consiliari riunite in seduta congiunta sono in programma mercoledì 5 aprile, alle 17.30, sospendendo il Consiglio comunale in corso.

Le audizioni, che fanno parte del percorso definito dal Consiglio comunale per tutte le nomine, saranno complessivamente 28 perché riguardano anche i candidati per la designazione da proporre all’assemblea dei soci per la nomina ad amministratore unico di Formodena, la designazione di un componente del consiglio di amministrazione del Charitas, l’Asp che si occupa di servizi assistenziali per disabili, l’indicazione del componente del consiglio di amministrazione della fondazione della Scuola interregionale di Polizia locale e la designazione di un componente del Consiglio d’indirizzo della Fondazione Ago Modena Fabbriche culturali Ets in fase di costituzione.

I 21 candidati per la Fondazione di Modena (i nominati resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio dell’anno 2026, è previsto un gettone di presenza il cui importo è fissato dal Consiglio d’indirizzo) sono: Roberto Alessandrini, Mauro Bompani, Silvana Borsari, Carlo Alberto Bulgarelli, Eleonora De Marco, Federico Fabbrocino, Beatrice Fonti, Sergio Gimelli, Mirella Guicciardi, Marina Leonardi, Caterina Liotti, Francesco Maienza, Augusto Pellegrini, Agata Pizzoli, Francesco Rocco, Vittorio Saguatti, Luigina Signoretti, Matteo Tiezzi, Pietro Tranchina, Claudio Trenti, Giovanna Zanolini.

Per l’incarico di amministratore unico di Formodena, la società consortile che si occupa di formazione professionale per diversi Comuni del territorio modenese, l’unico candidato è l’amministratore uscente Francesco Ori. L’incarico è per tre esercizi sociali e l’Assemblea dei soci può deliberare un compenso.

Per la nomina di un componente del consiglio di amministrazione del Charitas, che rimane in carica cinque anni (l’assemblea dei soci può delibera un gettone di presenza), i candidati sono due: Daniela Manicardi e Roberto Mariani.

Per la designazione di un componente del consiglio di amministrazione della fondazione della Scuola interregionale di Polizia locale (incarico gratuito) l’unico candidato è l’attuale presidente Mauro Famigli. La fondazione fornisce servizi di formazione alle Polizie locali di diverse città.

Sono tre, infine, i candidati per la designazione di un componente del Consiglio d’indirizzo della Fondazione Ago Modena Fabbriche culturali Ets in fase di costituzione: Adolfo Folloni, Alessandra Landini e Massimo Mezzetti.

Ago è la fondazione di partecipazione, iscritta al registro degli Enti del Terzo settore, che sarà costituita da Comune di Modena, Unimore e Fondazione di Modena come soci fondatori per gestire le attività e i servizi culturali, di accoglienza, didattica e formazione previsti nel complesso dell’ex Sant’Agostino in corso di riqualificazione, nell’ambito del più ampio progetto del polo culturale che comprende anche il Palazzo dei Musei, l’ex Ospedale Estense e largo Sant’Agostino.

La persona designata per il consiglio d’indirizzo resterà in carica per quattro esercizi e scadrà all’approvazione del bilancio del quarto esercizio. Nell’atto costitutivo della Fondazione verrà decisa l’eventuale remunerazione dell’incarico.