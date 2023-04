Aggiornamento programma chiusure notturne sulla A14 e sulla A13

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura da stazione di Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene sia da Ancona/Pescara sia da Bologna, che era prevista nelle tre notti consecutive di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, con orario 22:00-6:00.

Restano confermate, come da programma, le chiusure notturne, in modalità alternata, delle stazioni di Cesena nord, Cesena, Valle del Rubicone e Rimini nord, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene sia da Ancona/Pescara sia da Bologna, nelle tre notti di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: per la chiusura dell’entrata di Cesena nord: Cesena oppure Forlì; per la chiusura dell’entrata di Cesena: Cesena nord oppure Valle del Rubicone; per la chiusura dell’entrata di Valle del Rubicone: Rimini nord oppure Cesena; per la chiusura dell’entrata di Rimini nord: Rimini sud oppure Valle del Rubicone.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 aprile, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia:

verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Firenze e rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Casalecchio;

verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Milano, percorrere il Ramo Verde e rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Borgo Panigale.