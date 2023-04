37° corso di formazione ed aggiornamento di A.V.O. Carpi

L’ Associazione Volontari Ospedalieri di Carpi, è lieta di annunciare l’ apertura delle iscrizioni per il 37° corso di formazione destinato a tutti coloro che desiderano diventare volontari in ambito ospedaliero e di aggiornamento per i volontari effettivi. Il corso sarà tenuto da professionisti del settore.

Mercoledì 12 aprile, durante la prima lezione, Marisa Monticelli e Sandra Bonomi, rispettivamente presidente regionale e presidente di AVO Carpi, spiegheranno “Le motivazioni e i valori insiti nella nascita dell’ A.V.O – Associazione Volontari Ospedalieri”.

Mercoledì 19 aprile , ill dott. Massimo Penna, Responsabile Psicologia Ospedaliera e Cure intermedie e del dott. Matteo Palmieri, del reparto di Psicologia e Cure Intermedie, dell’ Ospedale Ramazzini di Carpi, tratteranno sull’ importanza del linguaggio “Verbale – Posturale – e il potere del Silenzio”, nel rapporto con i pazienti e i loro familiari.

Mercoledì 26 aprile , con la presenza di Don Gabriele Semprebon- Fisiopatologo e Bioeticista e della Dott. ssa Maria Silvia Cabri, giornalesta, si tratterà del tema "La Sofferenza Umana: capirla per poterla affrontare meglio" .

Mercoledì 03 maggio , quarta serata, vedrà la presenza della dott. ssa Stefania Ascari , dir. Distretto ospedale di Carpi e la dott. ssa Tamara Calzolari , Assessora alla Sanità del Comune di Carpi che tratteranno il tema: "Presente e Futuro – Sanità a Carpi – Prospettive per A.V.O."

Mercoledì 10 maggio, nella quinta ed ultima lezione, sarà presente il dott. Francesco Casulli, Direttore dell' Ospedale Ramazzini di Carpi che, assieme ai suoi collaboratori, illustrerà sulla presenza delle innumerevoli "Eccellenze al Ramazzini di Carpi".

L’ obiettivo dell’ Associazione Volontari Ospedalieri di Carpi è quello di formare volontari in grado di offrire Aiuto, Conforto e Compagnia ai pazienti e alle loro famiglie, ma anche di integrarsi in modo efficace con il personale sanitario e contribuire al benessere dell’ intera struttura ospedaliera.

Il corso è gratuito ed aperto a tutti i volontari, ai tirocinanti e a tutti coloro che sentono il desiderio di aiutare il prossimo, avrà una durata di cinque incontri (12-19-26 aprile e 03-10 maggio 2023), dalle 20:45 alle 22:15 e si terrà presso la Casa del Volontariato di Carpi, in via Peruzzi 22 – sala 47 – 2° piano

Per informazioni, contattare la segreteria A.V.O. Carpi – 059 659432 o scrivere una email all’ indirizzo email avocarpi@gmail.com