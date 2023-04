Volontariato, la città di Reggio Emilia cerca giovani per i principali eventi dell’estate

Reggionarra, i Giochi del Tricolore, International kids e la rigenerazione di pc dismessi, sono tutte iniziative per cui la città cerca volontari che, in cambio di un po’ di tempo, potranno partecipare a esperienze formative e momenti di scambio culturale con ragazzi provenienti da tutto il mondo.

A far da apripista agli eventi che porteranno in città numerosi visitatori sarà “Internazionale Kids” in programma ai Chiostri di San Pietro da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2023. Concepito come un numero della rivista da sfogliare dal vivo, il festival dà la possibilità ai giovanissimi lettori e alle loro famiglie di partecipare a laboratori, proiezioni, presentazioni di libri e mini-conferenze in cui esperti, giornaliste, scrittori, illustratori, fotografi parlano di temi come ambiente, sostenibilità, informazione, democrazia, diritti, femminismo, economia e tecnologia e altri temi tradizionalmente considerati per adulti. Nei tre giorni del festival, i volontari e le volontarie, si occuperanno di accogliere pubblico e ospiti e in generale di supporto alla redazione e alla produzione.

Reggionarra si svolgerà, invece, all’interno di tutto l’esagono del centro storico dal 26 al 28 maggio. Nato nel 2006, nell’ambito dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia e di Reggio Children, Reggionarra si sviluppa nell’arco dell’anno con diversi appuntamenti che culminano in primavera, con un evento di due giorni che trasforma il centro storico di Reggio Emilia nella “città delle storie”: narratori professionisti e compagnie teatrali insieme ai genitori delle scuole reggiane animano diversi luoghi che diventano spazi narrativi dedicati all’ascolto di racconti, favole e letture animate. I volontari di qualsiasi età (purché maggiorenni) e provenienza avranno un ruolo fondamentale di accoglienza del pubblico nei luoghi delle narrazioni.

Infine dal 17 al 30 luglio sarà la volta dei Giochi del Tricolore, dove i giovani volontari tra i 16 e i 29 anni che dispongano della conoscenza di almeno una lingua straniera avranno l’occasione di costruire nuove amicizie, relazioni e possibilità di scambi futuri con coetanei provenienti da diverse quattro continenti. Per i giochi sono, infatti, attesi in città più di 1.000 atleti dai 14 ai 16 anni provenienti da oltre 20 Paesi, ai quali si aggiungeranno gli atleti locali e nazionali.

L’ultima ricerca si rivolge, infine, al mondo dell’informatica, i volontari singoli, in questo caso di ogni età, o direttamente associazioni di volontariato, dovranno ripristinare i pc in disuso del Comune per metterli a disposizione di scuole, enti del terzo settore e associazioni che hanno già fatto richiesta o si apprestano a farla.

Ad oggi a fronte di 200 macchine messe a disposizione dal Comune di Reggio Emilia sono arrivate 31domande, 4 dalle scuole e 27 dalle associazioni, per una richiesta complessiva di 77 computer.

Per candidarsi come volontari o avere maggiori informazioni è possibile collegarsi al link:

www.comune.re.it/errepiu. Sempre dal sito è possibile candidarsi direttamente attraverso il modulo d’iscrizione online.