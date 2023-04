Sui rischi del web, l’Ispettore Ferrari incontra gli studenti del Volta di Sassuolo

All’interno della programmazione di educazione civica, questa mattina presso l’aula magna dell’IIS Volta di Sassuolo si è svolto un incontro tra gli studenti e studentesse delle classi appartenenti al biennio iniziale (prime e seconde) e l’Ispettore capo delle Polizia postale e delle comunicazioni, il Dott. Marco Ferrari, accompagnato dall’agente Vincenzo D.S. Lubrano.

Nel corso dell’incontro l’Ispettore ha chiarito ai ragazzi e ragazze presenti alcune dinamiche relative all’utilizzo di siti e strumenti digitali, un vero e proprio compendio di “buone pratiche” nella gestione e diffusione dei propri dati sensibili, immagini e altro attraverso il web. Dalla protezione dei dati personali, quanto mai necessaria di questi tempi, sino ai casi in cui potrebbe essere opportuno rivolgersi all’organo di Polizia postale. Uno sguardo anche al mondo dei social e le potenziali insidie che celano per i più giovani (ma non solo).

L’ispettore Ferrari, attraverso il racconto di casi realmente accaduti, ha portato la giovane platea di studenti a riflettere su quanto possano essere potenzialmente gravi alcuni atteggiamenti o leggerezze in ambito digitale e di quanto sia sempre più importante avere una buon livello di conoscenza sugli strumenti, le app e le dotazioni di sicurezza oggi esistenti.

L’appuntamento con la Polizia postale e delle comunicazioni sarà replicato, sempre presso il Volta, anche lunedì 17 aprile e rientra all’interno della numerosa attività di educazione e prevenzione svolta dall’Istituto cittadino in merito alle tematiche su legalità, dipendenze e uso consapevole dei social.

Solo nel corso dell’anno scolastico 2022/23 non ancora concluso, sono stati 12 gli appuntamenti dedicati agli studenti di tutte le classi e legati a tematiche come il volontariato e la cittadinanza attiva (Cantieri Giovani), la disabilità, affettività e sessualità (progetto Teen Star), la legalità (Magistrati nelle Scuole) e l’incontro con l’Arma dei Carabinieri e contro le dipendenze patologiche (Scelgo io) come la guida sicura (con il Pilota Andrea Montermini).

Ad affiancare i progetti d’informazione e accrescimento delle conoscenze nei vari temi scelti, non sono mancati anche nel corso dell’ultimo anno scolastico interventi di prevenzione sull’uso e abuso di sostanze stupefacenti in età scolastica con la presenza a scuola dell’unita cinofila della Polizia Municipale in collaborazione con il commissariato cittadino.

Grande soddisfazione per il ricco calendario di attività svolto viene espresso dalla Dirigente Scolastica la Dott.ssa Sabrina Paganelli che ringrazia le autorità intervenute e i Docenti referenti che hanno curato le varie iniziative.

(Claudio Corrado)