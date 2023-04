Regionali in Friuli Venezia Giulia, vince Fedriga

TRIESTE (ITALPRESS) – Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, va verso la riconferma a presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo lo scrutinio di 170 sezioni su 1.360 ha il 60,54% dei voti, un dato sostanzialmente confermato anche dalle proiezioni di Opinio Italia per la Rai. Massimo Moretuzzo, candidato del centrosinistra e del M5S si attesta sul 31,98%. Giorgia Tripoli di “Insieme Liberi per il Friuli Venezia Giulia” è al 4,89% e Alessandro Malan (Azione-IV,+E) al 2,6%.

“E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia”, scrive su Instagram Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier.

