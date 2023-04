Reggio Emilia, la Polizia di Stato recupera uno scooter rubato. Denunciato un minorenne

Nella giornata di ieri una pattuglia delle Volanti della Questura di Reggio, transitando in via F.lli Cervi notava uno scooter di colore nero danneggiato nella parte anteriore, con due giovani a bordo, entrambi privi di casco protettivo. La pattuglia invitava il conducente a fermarsi per procedere al controllo, ma i due ragazzi si davano alla fuga, abbandonando poco dopo lo scooter. Il conducente, risultato un 17enne residente a Reggio Emilia, veniva fermato poco dopo mentre l’altro giovane riusciva a far perdere le proprie tracce.

Mentre il ragazzo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti, emergeva che il ciclomotore – marca Piaggio – era oggetto di furto denunciato il 30 marzo precedente. Il ciclomotore, dunque, dopo i necessari adempimenti veniva restituito al legittimo proprietario, un 57enne.

Il 17enne, presunto reo, veniva deferito in stato di libertà per il reato di Ricettazione.