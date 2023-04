“Nati per giocare”: giochi da tavolo over 16 al BLA il 6 e il 20 aprile

Continuano gli appuntamenti di “Nati per Giocare”, ciclo di serate di gioco sano e intelligente per over 16. Saranno fruibili tanti giochi da tavolo e dimostrazioni pratiche. In aprile, sempre alle ore 21.00, vi aspettiamo giovedì 6 giovedì 20 (maggio: 4 e 18).

L’iniziativa è gratuita e si terrà presso il BLA (Biblioteca Ludoteca Archivio P. Monelli) in via Silvio Pellico 9. Le serate sono organizzate con la collaborazione di Balena Ludens. Per informazioni telefonare allo 0536/833414 (lunedì, martedì e giovedì 16.00-19.00 e sabato 9.00-13.00) oppure scrivere alla mail ludoteca@fiorano.it.