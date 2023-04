Call per gli enti non profit: candidature aperte da lunedì 3 aprile

Si apre oggi, lunedì 3 aprile, la call “Progetti di Innovazione Sociale” rivolta agli enti non profit che vogliono attivare o sviluppare un progetto di imprenditoria sociale e welfare per la conciliazione vita-lavoro, accedendo a un percorso di accompagnamento e al supporto economico (fondo perduto fino a un massimo di 8.000 euro e/o microcredito fino a un massimo di 25.000 euro) di Insieme per il lavoro, il programma per l’inserimento lavorativo nell’area bolognese promosso da Città metropolitana, Comune e Arcidiocesi di Bologna, con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

La candidatura è aperta fino alle ore 12 del 6 maggio 2023. Entro metà maggio verranno contattate le organizzazioni per fissare un incontro conoscitivo finalizzato a valutare l’idoneità di accesso al percorso di accompagnamento.

I percorsi di accompagnamento strategico sono curati da Social Seed, il laboratorio di innovazione per le organizzazioni, le imprese sociali e gli enti pubblici del territorio. Un team di consulenti specializzati supporterà gli enti selezionati nello sviluppo strategico del progetto, attraverso un approccio basato sul service design, design strategico e analisi economico-finanziaria.

Tra i requisiti fondamentali per accedere a un eventuale finanziamento da parte di Insieme per il lavoro ci sono, oltre al possesso della sede legale sul territorio metropolitano bolognese, la sostenibilità economica del progetto nel medio periodo, la creazione di nuovi posti di lavoro per favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari di Insieme per il lavoro, la generazione di un impatto sociale sul territorio della Città metropolitana e lo sviluppo di collaborazioni territoriali per la realizzazione del progetto.

Verrà data particolare attenzione ai progetti che hanno un impatto positivo sulle aree periferiche del territorio metropolitano di Bologna e ai progetti che sono finalizzati all’inserimento lavorativo di persone neo-espulse dal mercato del lavoro, donne, migranti, giovani Neet, workers buyout.



https://form.jotform.com/230862957169368



www.insiemeperillavoro.it/Innovazione/progetti_sociali