Approvato nuovo elettrodotto in cavo interrato in via degli Azzarri a Regio Emilia

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’autorizzazione, ad Enel Distribuzione, per la realizzazione di una linea elettrica in media tensione completamente interrata, di lunghezza complessiva pari a 865 metri, in via degli Azzarri.

L’intervento consentirà di migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete elettrica esistente e di conseguenza la qualità del servizio in tutta l’area circostante, soprattutto in caso di guasti o interventi di manutenzione della rete di distribuzione dell’energia elettrica.

L’opera prevede la posa di un tratto di linea in cavo sotterraneo a ‘richiusura’ di due linee esistenti denominate “Patio” e “Petali” in modo da salvaguardare la linea elettrica in caso di guasti.

Il tracciato della nuova linea interesserà la viabilità esistente e, solo nella parte terminale, terreni in proprietà privata. Il cavo sotterraneo sarà posato ad una profondità superiore ad un metro dal piano stradale, mediante scavo a cielo aperto e, per un breve tratto, con la tecnica di trivellazione per l’attraversamento del canale denominato “Fossetta Azzarri”.

L’investimento complessivo, a carico di Enel Distribuzione, è di circa 80.000 euro. Si prevede l’inizio dei lavori entro la fine dell’estate, per una durata inferiore a un mese.