Al Sassuolo la 73ma Viareggio Cup

Trionfo Sassuolo alla 73ma Viareggio Cup. I ragazzi di Francesco Pedone battono in finale il Torino e conquistano per la terza volta nella storia il prestigioso trofeo.

Buon avvio dei granata che creano un po’ di apprensione in area neroverde poi al 16’ primo squillo neroverde con l’inserimento e il diagonale mancino di Lolli che impegna a terra Servalli. Al 22’ il Sassuolo passa in vantaggio: un gran destro di Baldari costringe Servalli alla deviazione in angolo, dalla bandierina cross di Mata, corte respinta di Servalli e colpo di testa vincente di Corradini a porta sguarnita. Il Torino pareggia al 27’ con un tap in di Capac sulla corta respinta di Theiner dopo l’insidioso sinistro di Corona. Il Sassuolo ci prova con conclusioni dalla distanza, sbaglia di poco il bersaglio Mata in due occasioni al 29’ e al 34’, su Baldari invece si fa trovare pronto Servalli al 33’. Il match point giunge al 77’: angolo dalla sinistra di Mata e colpo di testa di Baldari che supera Servalli. E’ il gol che consegna al Sassuolo la sua terza Viareggio Cup, la seconda consecutiva per il club neroverde.