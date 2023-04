Squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Bologna, questa mattina poco dopo le 11:00 sono intervenute in via Paolo Fabbri, 20 per il dissesto statico in una palazzina di 2 piani fuori terra. Per salvaguardia della pubblica incolumità sono state evacuate due famiglie e due attività commerciali ed è stato interdetto l’accesso all’area pedonale prospiciente. Sul posto la Polizia Locale.